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США одобрили вакцины Pfizer и Moderna для самых маленьких детей

США одобрили вакцины Pfizer и Moderna для самых маленьких детей

Киев • УНН

 • 111750 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В пятницу Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование вакцин Pfizer и Moderna против Covid-19 для самых маленьких детей, последней возрастной группы, что ожидает иммунизации в большинстве стран мира. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

Агентство разрешило две дозы вакцины Moderna для детей от шести месяцев до пяти лет и три дозы прививок Pfizer для детей от шести месяцев до четырех лет.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) теперь также должны рекомендовать вакцины до того, как они будут введены в действие — окончательное разрешение будет дано после заседания консультативного комитета экспертов, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время.

Но правительство США заявило, что, как только будет принято решение FDA, 10 миллионов доз могут быть немедленно разосланы страной, а в последующие недели — еще миллионы.

Обе вакцины основаны на матричной РНК, которая доставляет генетический код спаечного белка коронавируса к клеткам человека, которые затем выращивают его на своей поверхности, "обучая" иммунную систему быть готовой ко встрече с вирусом. В настоящее время эта разработка является ведущей платформой для вакцинации от Covid.

Вакцины прошли испытания на тысячах детей. Было обнаружено, что они вызывают легкие побочные эффекты, как и в старших возрастных группах, и вызывают такие же уровни антител.

Эффективность против коронавируса была выше у Pfizer: компания оценила ее в 80% по сравнению с оценками Moderna в 51% для детей от шести месяцев до двух лет и 37% для детей в возрасте от двух до пяти лет.

Но цифра Pfizer основана на очень небольшом количестве случаев и потому считается предварительной. Для достижения защиты также требуются три дозы: третья прививка делается через восемь недель после второй, а вторая – через три недели после первой.

Вакцина Moderna должна обеспечивать надежную защиту от тяжелых форм заболевания после введения двух доз с интервалом в четыре недели и компания изучает возможность добавления бустерной дозы, которая повысит уровень эффективности против легких форм заболевания.

Однако решение Moderna перейти на более высокую дозу связано с более высоким уровнем лихорадки в ответ на вакцину по сравнению с Pfizer.

В Соединенных Штатах около 20 миллионов детей в возрасте до четырех лет.

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