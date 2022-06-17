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США схвалили вакцини Pfizer та Moderna для найменших дітей

США схвалили вакцини Pfizer та Moderna для найменших дітей

Київ • УНН

 • 111754 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. У п'ятницю Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання вакцин Pfizer та Moderna проти Covid-19 для найменших дітей, останньої вікової групи, що очікує імунізації у більшості країн світу. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Агентство дозволило дві дози вакцини Moderna для дітей віком від шести місяців до п'яти років та три дози щеплень Pfizer для дітей віком від шести місяців до чотирьох років.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) тепер також повинні рекомендувати вакцини до того, як вони будуть введені в дію — остаточний дозвіл буде дано після засідання консультативного комітету експертів, яке, як очікується, відбудеться найближчим часом.

Але уряд США заявив, що, як тільки буде ухвалено рішення FDA, 10 мільйонів доз можуть бути негайно розіслані країною, а в наступні тижні — ще мільйони.

Обидві вакцини засновані на матричній РНК, яка доставляє генетичний код спайкового білка коронавірусу до клітин людини, які потім вирощують його на своїй поверхні, "навчаючи" імунну систему бути готовою до зустрічі із вірусом. В даний час ця технологія є провідною платформою для вакцинації від Covid.

Вакцини пройшли випробування на тисячах дітей. Було виявлено, що вони викликають легкі побічні ефекти, як і в старших вікових групах, і викликають такі ж рівні антитіл.

Ефективність проти коронавірусу була вищою у Pfizer: компанія оцінила її у 80%, порівняно з оцінками Moderna у 51% для дітей віком від шести місяців до двох років та 37% для дітей віком від двох до п'яти років.

Але цифра Pfizer заснована на дуже невеликій кількості випадків і тому вважається попередньою. Для досягнення захисту також потрібні три дози: третє щеплення робиться через вісім тижнів після другого, а друге - через три тижні після першого.

Вакцина Moderna повинна забезпечувати надійний захист від важких форм захворювання після введення двох доз із інтервалом у чотири тижні, і компанія вивчає можливість додавання бустерної дози, яка підвищить рівень ефективності проти легких форм захворювання.

Однак рішення Moderna перейти на більш високу дозу пов'язане з вищим рівнем лихоманки у відповідь на вакцину, порівняно з Pfizer.

У Сполучених Штатах близько 20 мільйонів дітей віком до чотирьох років.

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