США одобрили продажу Турции систем Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственный департамент США одобрил возможную продажу противоракетных систем Patriot Турции на сумму 3,5 млрд долл. США. Об этом со ссылкой на данные Пентагона сообщает Reuters, передает УНН.
Американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности заявило, что Госдепартамент США одобрил продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot и 60 других ракет Анкаре, а также сопутствующего оборудования, включая радиолокационные установки, станции управления поражением целей и пусковые станции.
Как сообщается, об операции было уведомление в конгресс США - предупреждение о том, что продажа в другую страну была одобрена, но это не означает, что был подписан контракт или завершены переговоры.
Ранее в этом году Госдепартамент заявил, что работает с союзником НАТО Турцией над возможной операцией с продажи системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot, чтобы она не покупала российские системы С-400.