США одобрили продажу Турции систем Patriot

Американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности заявило, что Госдепартамент США одобрил продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot и 60 других ракет Анкаре, а также сопутствующего оборудования, включая радиолокационные установки, станции управления поражением целей и пусковые станции.

Как сообщается, об операции было уведомление в конгресс США - предупреждение о том, что продажа в другую страну была одобрена, но это не означает, что был подписан контракт или завершены переговоры.

Ранее в этом году Госдепартамент заявил, что работает с союзником НАТО Турцией над возможной операцией с продажи системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot, чтобы она не покупала российские системы С-400.