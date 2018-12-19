США схвалили продаж Туреччині систем Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Державний департамент США схвалив можливий продаж протиракетних систем Patriot Туреччині на суму 3,5 млрд дол. США. Про це з посиланням на дані Пентагону повідомляє Reuters, передає УНН.
Американське агентство з питань співробітництва у галузі оборонної безпеки заявило, що Держдепартамент США схвалив продаж 80 зенітних керованих ракет Patriot і 60 інших ракет Анкарі, а також супутнього обладнання, включаючи радіолокаційні установки, станції управління враженням цілей і пускові станції.
Як повідомляється, про операцію було повідомлення конгресу США - попередження про те, що продаж в іншу країну був схвалений, але це не означає, що був підписаний контракт або завершені переговори.
Раніше цього року Держдепартамент заявив, що працює з союзником НАТО Туреччиною над можливою операцією з продажу системи протиракетної оборони Raytheon Co Patriot, щоб вона не купувала російські системи С-400.