США одобрили потенциальную продажу самолетов C-130J-30 Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу самолетов C-130J-30 и сопутствующего оборудования Австралии в рамках сделки на сумму до 6,35 миллиарда долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Главным подрядчиком для предложенных продаж выступила компания Lockheed Martin Corp. Соглашение поможет Королевским ВВС Австралии заменить свой устаревший грузовой флот и улучшить его общие эксплуатационные возможности, сообщили в Пентагоне.
Добавим
C-130J-30 – транспортный самолет, разработанный фирмой Lockheed в начале 1950-х годов. В настоящее время он эксплуатируется в 65 странах.
Самолет применяется для крупномасштабного опрокидывания войск и техники, активно использовавшегося в различных военных конфликтах. Так, он доставлял гуманитарную помощь для жителей мусульманских поселков в Боснии, а также применялся во время военной операции в Ираке.
Напомним
Япония и Австралия подписали новое двустороннее соглашение о безопасности, охватывающее сотрудничество в области вооруженных сил, разведки и кибербезопасности, чтобы противостоять ухудшению перспектив безопасности, вызванному растущей настойчивостью Китая.