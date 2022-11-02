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США схвалили потенційний продаж літаків C-130J-30 Австралії

США схвалили потенційний продаж літаків C-130J-30 Австралії

Київ • УНН

 • 228312 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів схвалив потенційний продаж літаків C-130J-30 і супутнього обладнання Австралії в рамках угоди на суму до 6,35 мільярда доларів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Головним підрядником для запропонованого продажу виступила компанія Lockheed Martin Corp. Угода допоможе Королівським ВПС Австралії замінити свій старіючий вантажний флот і покращити його загальні експлуатаційні можливості, повідомили у Пентагоні.

Додамо

C-130J-30 - транспортний літак, розроблений фірмою Lockheed на початку 1950-х років. Наразі він експлуатується в 65 країнах.

Літак застосовується для великомасштабного перекидання військ і техніки, активно використовувався в різних військових конфліктах. Зокрема, він доправляв гуманітарну допомогу для жителів мусульманських селищ в Боснії, а також застосовувався під час військової операції в Іраку.

Нагадаємо

Японія та Австралія підписали нову двосторонню угоду про безпеку, яка охоплює співробітництво в галузі збройних сил, розвідки та кібербезпеки, щоб протистояти погіршенню перспектив безпеки, викликаному зростаючою наполегливістю Китаю.

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