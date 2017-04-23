США расследуют вмешательства России в президентские выборы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33676 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151845 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114653 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115429 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111883 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103837 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106921 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103443 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152453 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США расследуют вмешательства России в президентские выборы

США расследуют вмешательства России в президентские выборы

Киев  •  УНН

 • 8974 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Конгресс США расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года для того, чтобы подобного не случилось с другими странами. Об этом в субботу, 22 апреля, в Таллинне заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Смыслом нашего расследования является доскональное выяснение того, что и как было сделано (Россией — ред.), чтобы мы могли предупредить и помочь нашим союзникам предотвратить подобное в них”, — заявил он.

“Мы точно знаем одну вещь — то, что Россия вмешивается в наши выборы”, — добавил П.Райан.

Кроме того П.Райан поблагодарил Эстонию за вклад в национальную оборону. Эстония является одной из стран, выполняющих правила НАТО по выделению на оборону двух процентов ВВП страны.

“Привязанность США европейской безопасности и НАТО непоколебима”, — заявил он.

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