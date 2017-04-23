США расследуют вмешательства России в президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Конгресс США расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года для того, чтобы подобного не случилось с другими странами. Об этом в субботу, 22 апреля, в Таллинне заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Смыслом нашего расследования является доскональное выяснение того, что и как было сделано (Россией — ред.), чтобы мы могли предупредить и помочь нашим союзникам предотвратить подобное в них”, — заявил он.
“Мы точно знаем одну вещь — то, что Россия вмешивается в наши выборы”, — добавил П.Райан.
Кроме того П.Райан поблагодарил Эстонию за вклад в национальную оборону. Эстония является одной из стран, выполняющих правила НАТО по выделению на оборону двух процентов ВВП страны.
“Привязанность США европейской безопасности и НАТО непоколебима”, — заявил он.