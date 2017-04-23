США розслідують втручання Росії у президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Конгрес США розслідує втручання Росії у президентські вибори 2016 року для того, щоб подібного не сталося з іншими країнами. Про це в суботу, 22 квітня, в Таллінні заявив спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Сенсом нашого розслідування є доскональне з’ясування того, що і як було зроблено (Росією — Ред.), щоб ми могли попередити та допомогти нашим союзникам запобігти подібне у них”, — заявив він.
“Ми точно знаємо одну річ — те, що Росія втручається в наші вибори”, — додав П.Райан.
Окрім того П.Райан подякував Естонію за внесок у національну оборону. Естонія є однією з країн, що виконують правила НАТО щодо виділення на оборону двох відсотків ВВП країни.
“Прихильність США європейської безпеки і НАТО непохитна”, — заявив він.