США расширили санкции против российских компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Соединенные Штаты сегодня расширили список санкций, добавив к нему две российские компании и одно физическое лицо из РФ за содействие в поставках нефти сирийскому правительству. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает УНН.
В список внесли российские компании Global Vision Group и "Промсирьимпорт". Кроме того, под санкциями оказался также первый заместитель генерального директора "Промсырьеимпорт" Андрей Догаев.
Всего в санационный список добавили шесть физических лиц и три организации.
Как сообщал УНН, в начале ноября Министерство финансов США впервые расширило санкции в отношении РФ из-за Донбасса.
Кроме того, ЕС пообещал принять "целевые мероприятия" из-за ситуации в Азовском море.