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США розширили санкції проти російських компаній

США розширили санкції проти російських компаній

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сполучені Штати сьогодні розширили список санкцій, додавши до нього дві російські компанії і одну фізичну особу з РФ за сприяння в поставках нафти сирійському уряду. Про це повідомило Управління з контролю над іноземними активами міністерства фінансів США, передає УНН.

До списку внесли російські компанії Global Vision Group і “Промсирьимпорт”. Крім того, під санкціями опинився також перший заступник генерального директора "Промсырьеимпорт" Андрій Догаєв.

Всього до санаційного списку додали шість фізичних осіб і три організації.

Як повідомляв УНН, на початку листопада Міністерство фінансів США вперше розширило санкції щодо РФ через Донбас.

Крім того, ЄС пообіцяв прийняти “цільові заходи” через ситуацію в Азовському морі.

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