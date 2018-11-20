США розширили санкції проти російських компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сполучені Штати сьогодні розширили список санкцій, додавши до нього дві російські компанії і одну фізичну особу з РФ за сприяння в поставках нафти сирійському уряду. Про це повідомило Управління з контролю над іноземними активами міністерства фінансів США, передає УНН.
До списку внесли російські компанії Global Vision Group і “Промсирьимпорт”. Крім того, під санкціями опинився також перший заступник генерального директора "Промсырьеимпорт" Андрій Догаєв.
Всього до санаційного списку додали шість фізичних осіб і три організації.
Як повідомляв УНН, на початку листопада Міністерство фінансів США вперше розширило санкції щодо РФ через Донбас.
Крім того, ЄС пообіцяв прийняти “цільові заходи” через ситуацію в Азовському морі.