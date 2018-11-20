США розширили санкції проти російських компаній

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сполучені Штати сьогодні розширили список санкцій, додавши до нього дві російські компанії і одну фізичну особу з РФ за сприяння в поставках нафти сирійському уряду. Про це повідомило Управління з контролю над іноземними активами міністерства фінансів США, передає УНН.