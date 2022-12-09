США, рф и Франция в тройке крупнейших экспортеров оружия - исследование

Детали

Согласно исследованию, Соединенные Штаты возглавили список с долей 39%, за ними следуют россия с 19% и Франция с 11%. Китай и Германия замыкают первую пятерку с 4,6% и 4,5% соответственно.

Если ближе рассмотреть основные направления экспорта в течение пятилетнего периода, то Азия и Океания заняли 63 процента, за ними следует Европа с 24 процентами. По странам Филиппины составляют 16 процентов, а Индонезия и Великобритания — 14 процентов.

Кроме того, растет экспорт на Ближний Восток, о чем в 2021 году свидетельствует закупка гаубиц Египтом и зенитно-ракетной системы Объединенных Арабских Эмиратов, добавляется в исследовании.

США также возглавили список стран с наибольшими расходами на оборону с 801 миллиардом долларов, что составляет 38 процентов, за ними следовал Китай с 293 миллиардами долларов с долей 14 процентов. Пятерку лидеров замыкают Индия с 76,6 млрд долларов, Великобритания с 68,4 млрд долларов и россия с 65,9 млрд долларов.

Кроме того, в прошлом году мировые расходы на оборону впервые превысили 2 триллиона долларов, что является самым высоким показателем с 1990 года, когда было потрачено 2,113 триллиона долларов. Между 2011 и 2015 гг. мировые расходы на оборону показали небольшую тенденцию к снижению, но с 2016 года продолжали расти.

Справочно

В исследовании "Ежегодник глобального оборонного рынка за 2022 год" Корейского научно-исследовательского института планирования и развития оборонных технологий (KRIT) за 2017-2021 года приведены данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).