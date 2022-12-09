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США, рф та Франція у трійці найбільших експортерів зброї - дослідження

США, рф та Франція у трійці найбільших експортерів зброї - дослідження

Київ • УНН

 • 684287 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. США, рф та Франція очолили рейтинг найбільших експортерів зброї за останні п'ять років, згідно з даними дослідження Корейського науково-дослідного інституту планування та розвитку оборонних технологій (KRIT), пише УНН з посиланням на The Korea Times.

Деталі

Згідно з дослідженням, Сполучені Штати очолили список з часткою 39%, за ними йдуть росія з 19% і Франція з 11%. Китай і Німеччина замикають першу п'ятірку з 4,6% і 4,5% відповідно.

Якщо ближче розглянути основні напрямки експорту протягом п’ятирічного періоду, то Азія та Океанія зайняли 63 відсотки, за ними йде Європа з 24 відсотками. За країнами Філіппіни становлять 16 відсотків, а Індонезія та Велика Британія — 14 відсотків.

Окрім того, зростає експорт на Близький Схід, про що в 2021 році свідчить закупівля гаубиць Єгиптом і зенітно-ракетної системи Об’єднаними Арабськими Еміратами, додається в дослідженні.

США також очолили список країн з найбільшими витратами на оборону з 801 мільярдом доларів, що становить 38 відсотків, за ними йшов Китай з 293 мільярдами доларів з часткою 14 відсотків. П'ятірку лідерів замикають Індія з 76,6 млрд доларів, Велика Британія з 68,4 млрд і росія з 65,9 млрд доларів.

Окрім того, минулого року світові витрати на оборону вперше перевищили 2 трильйони доларів, що є найвищим показником з 1990 року, коли було витрачено 2,113 трильйона доларів. Між 2011 і 2015 роками світові витрати на оборону показали невелику тенденцію до зниження, але з 2016 року продовжували зростати.

Довідково

У дослідженні "Щорічник глобального оборонного ринку за 2022 рік" Корейського науково-дослідного інституту планування та розвитку оборонних технологій (KRIT) за 2017-2021 наведено дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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