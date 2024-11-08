США разрешили оборонным подрядчикам ремонтировать оружие на территории Украины - СМИ

В последние месяцы администрация президента США Джо Байдена приняла решение разрешить американским подрядчикам по обороне работать на Украине для обслуживания и ремонта оружия, предоставленного Пентагоном. Об этом сообщили Reuters в пятницу официальные лица США, что является существенным изменением политики, направленным на помощь Киеву в борьбе с россией, передает УНН.

Официальный представитель США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что подрядчики будут немногочисленны и будут находиться далеко от линии фронта. Они не будут участвовать в боевых действиях.

Они помогут гарантировать, что предоставленное США оборудование "можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения и обеспечить его обслуживание по мере необходимости", сказал официальный представитель.

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Издание отмечает, что с момента вторжения россии в Украину в 2022 году Соединенные Штаты предоставили Киеву десятки миллиардов долларов в виде оружия. Но Киеву пришлось либо вывезти предоставленное США оружие из страны для капитального ремонта, либо полагаться на видеоконференции и другие креативные решения для ремонта этих систем внутри страны.

Ограничения в прошлом иногда замедляли ремонт и становились все более сложными, поскольку США поставляли Киеву более сложные системы, такие как истребители F-16 и системы ПВО Patriot, говорят чиновники.

Много оборудования в стране не используется, поскольку оно повреждено, сказал Reuters второй американский чиновник.

Этот шаг является последним смягчением ограничений администрацией Байдена, которая стремилась помочь Украине защитить себя от вторжения москвы 2,5-летней давности, не вступая напрямую в конфликт с ядерной россией.

Третий американский чиновник сказал, что это решение подтолкнет Пентагон в один ряд с Государственным департаментом США и Агентством США по международному развитию, у которых уже есть американские подрядчики на Украине.

Чиновник добавил, что никакие американские войска не потребуются для защиты подрядчиков на Украине, и что такие вопросы, как безопасность и снижение рисков, будут ответственностью тех компаний, которые заключают контракты с Пентагоном.

Некоторые американские оборонные подрядчики уже отправлялись в Украину в небольшом количестве в прошлом, обслуживая оружие, которое не поставлялось Пентагоном, сказал чиновник.

Учитывая, что уже есть "широкий спектр американских компаний", у которых есть персонал на Украине, выполняющий контракты для украинского правительства, существенного увеличения числа сотрудников американских компаний, работающих на местах, не будет, сказал первый чиновник.

Решение принято в критический момент для конфликта. Российские войска продвигаются самыми быстрыми темпами с тех пор, как Украина впервые отразила их вторжение на окраинах Киева в начале 2022 года. Украина, со своей стороны, начала свое первое крупное вторжение на территорию россии.

Тем не менее, неясно, насколько устойчивым будет изменение политики, учитывая, что у администрации Байдена осталось так мало времени. Избранный президент Дональд Трамп раскритиковал масштаб военной и финансовой поддержки США Киеву и поклялся быстро положить конец войне с россией, не сказав, как именно. Трамп вступает в должность 20 января.