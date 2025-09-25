США рассматривают валютный своп на 20 миллиардов долларов для поддержки Аргентины

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры об открытии кредитной линии в виде валютного свопа центральному банку Аргентины на $20 млрд для стабилизации финансовой системы страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бессент сказал, что США готовы выкупить номинированные в долларах облигации Аргентины и сделают это, если этого потребуют обстоятельства. Также США планируют предоставить значительный резервный кредит через Фонд стабилизации обменного курса.

Аргентина имеет инструменты, чтобы противостоять спекулянтам, включая тех, кто пытается дестабилизировать ее рынки по политическим мотивам. Я внимательно слежу за развитием событий, и Министерство финансов остается полностью готовым к необходимым действиям - сказал он.

Бессент, бывший руководитель хедж-фонда, также заявил, что США готовы выкупить государственный долг Аргентины на первичном или вторичном рынке и работают с правительством страны над прекращением налоговых льгот для экспортеров сырья, которые конвертируют иностранную валюту.

Он добавил, что многие американские компании сообщили ему о намерении осуществить "значительные прямые иностранные инвестиции" в различные сектора аргентинской экономики "в случае положительного исхода выборов", но подробностей не предоставил.

Дополнение

Аргентина будет голосовать 26 октября на промежуточных парламентских выборах, где правоконсервативная партия президента Хавьера Милея пытается получить больше мест для усиления своих позиций.

Активы Аргентины резко выросли в среду после того, как Бессент обнародовал детали ранее обещанной поддержки третьей по величине экономике Латинской Америки и Милею, который является близким союзником президента Дональда Трампа.

Национальная валюта Аргентины — песо — укрепилась на этой неделе после резкого падения на прошлой неделе, когда Центральный банк страны потратил более 1 миллиарда долларов резервов, чтобы ее поддержать.

Рынки были встревожены после того, как партия Милея потерпела неожиданное поражение на местных выборах в Буэнос-Айресе, что засвидетельствовало растущее недовольство политикой жесткой экономии и вызвало опасения относительно дальнейших реформ.

Трамп во вторник заявил, что он поддерживает Аргентину, но не считает, что ей нужно финансовое спасение.

