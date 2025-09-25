США рассматривают валютный своп на 20 миллиардов долларов для поддержки Аргентины

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
06:09 • 6100 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 27700 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 42950 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 41155 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 40300 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 37612 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 60408 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22802 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51931 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19311 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярные новости
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана00:56 • 16975 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 16811 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto03:07 • 15683 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов05:22 • 21838 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 12658 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 60388 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 56208 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51914 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 61276 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 69474 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Мустафа Джемилев
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Крым
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 3054 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 47853 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 107045 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 65965 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 79250 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Су-34
YouTube
Spotify
МиГ-31

США рассматривают валютный своп на 20 миллиардов долларов для поддержки Аргентины

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о кредитной линии в виде валютного свопа на 20 миллиардов долларов для центрального банка Аргентины. Это направлено на стабилизацию финансовой системы страны, а также предусматривает возможность выкупа долларовых облигаций Аргентины.

США рассматривают валютный своп на 20 миллиардов долларов для поддержки Аргентины

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры об открытии кредитной линии в виде валютного свопа центральному банку Аргентины на $20 млрд для стабилизации финансовой системы страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бессент сказал, что США готовы выкупить номинированные в долларах облигации Аргентины и сделают это, если этого потребуют обстоятельства. Также США планируют предоставить значительный резервный кредит через Фонд стабилизации обменного курса.

Аргентина имеет инструменты, чтобы противостоять спекулянтам, включая тех, кто пытается дестабилизировать ее рынки по политическим мотивам. Я внимательно слежу за развитием событий, и Министерство финансов остается полностью готовым к необходимым действиям

- сказал он.

Бессент, бывший руководитель хедж-фонда, также заявил, что США готовы выкупить государственный долг Аргентины на первичном или вторичном рынке и работают с правительством страны над прекращением налоговых льгот для экспортеров сырья, которые конвертируют иностранную валюту.

Он добавил, что многие американские компании сообщили ему о намерении осуществить "значительные прямые иностранные инвестиции" в различные сектора аргентинской экономики "в случае положительного исхода выборов", но подробностей не предоставил.

Дополнение

Аргентина будет голосовать 26 октября на промежуточных парламентских выборах, где правоконсервативная партия президента Хавьера Милея пытается получить больше мест для усиления своих позиций.

Активы Аргентины резко выросли в среду после того, как Бессент обнародовал детали ранее обещанной поддержки третьей по величине экономике Латинской Америки и Милею, который является близким союзником президента Дональда Трампа.

Национальная валюта Аргентины — песо — укрепилась на этой неделе после резкого падения на прошлой неделе, когда Центральный банк страны потратил более 1 миллиарда долларов резервов, чтобы ее поддержать.

Рынки были встревожены после того, как партия Милея потерпела неожиданное поражение на местных выборах в Буэнос-Айресе, что засвидетельствовало растущее недовольство политикой жесткой экономии и вызвало опасения относительно дальнейших реформ.

Трамп во вторник заявил, что он поддерживает Аргентину, но не считает, что ей нужно финансовое спасение.

Белый дом отклонил предложение Мадуро о переговорах с Венесуэлой23.09.25, 10:12 • 2960 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Reuters
Аргентина
Дональд Трамп
Соединённые Штаты