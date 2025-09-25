США розглядають валютний своп на 20 мільярдів доларів для підтримки Аргентини

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки ведуть переговори про відкриття кредитної лінії у вигляді валютного свопу центральному банку Аргентини на $20 млрд для стабілізації фінансової системи країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Бессент сказав, що США готові викупити номіновані в доларах облігації Аргентини і зроблять це, якщо цього вимагатимуть обставини. Також США планують надати значний резервний кредит через Фонд стабілізації обмінного курсу.

Аргентина має інструменти, щоб протистояти спекулянтам, включаючи тих, хто намагається дестабілізувати її ринки з політичних мотивів. Я уважно стежу за розвитком подій, і Міністерство фінансів залишається повністю готовим до необхідних дій - сказав він.

Бессент, колишній керівник хедж-фонду, також заявив, що США готові викупити державний борг Аргентини на первинному або вторинному ринку й працюють з урядом країни над припиненням податкових пільг для експортерів сировини, які конвертують іноземну валюту.

Він додав, що багато американських компаній повідомили йому про намір здійснити "значні прямі іноземні інвестиції" в різні сектори аргентинської економіки "у разі позитивного результату виборів", але подробиць не надав.

Доповнення

Аргентина голосуватиме 26 жовтня на проміжних парламентських виборах, де правоконсервативна партія президента Хав’єра Мілея намагається здобути більше місць для посилення своїх позицій.

Активи Аргентини різко зросли в середу після того, як Бессент оприлюднив деталі раніше обіцяної підтримки третій за величиною економіці Латинської Америки та Мілею, який є близьким союзником президента Дональда Трампа.

Національна валюта Аргентини — песо — зміцнилася цього тижня після різкого падіння минулого тижня, коли Центральний банк країни витратив понад 1 мільярд доларів резервів, щоб її підтримати.

Ринки були стривожені після того, як партія Мілея зазнала несподіваної поразки на місцевих виборах у Буенос-Айресі, що засвідчило зростаюче невдоволення політикою жорсткої економії та викликало побоювання щодо подальших реформ.

Трамп у вівторок заявив, що він підтримує Аргентину, але не вважає, що їй потрібне фінансове рятування.

