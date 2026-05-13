США рассматривают переименование войны с Ираном в операцию «Кувалда» — СМИ

США рассматривают возможность официального переименования войны с Ираном в операцию "Кувалда", если действующий режим прекращения огня будет нарушен, а президент Дональд Трамп решит возобновить масштабные боевые операции. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Отмечается, что обсуждение возможной замены "Операции "Эпическая ярость" на "Операцию "Кувалда" подчеркивает, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает возможность возобновления войны, начатой 28 февраля, и может позволить Трампу утверждать, что "она перезапускает 60-дневный срок, требующий разрешения Конгресса для войны".

Администрация Трампа объявила о прекращении операции "Эпическая ярость" после того, как США и Иран договорились о прекращении огня в начале апреля для продолжения дипломатических переговоров. К тому времени администрация уведомила Конгресс о прекращении боевых действий с Ираном. Но Пентагон продолжал называть конфликт с Ираном операцией "Эпическая ярость", в частности, предоставляя публичные обновления. Один чиновник Пентагона заявил, что "Эпическая ярость" продолжается, а прекращение огня просто приостановило масштабные боевые операции - говорится в статье.

Авторы со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома указывают, что любые новые военные боевые операции против Ирана будут проводиться под новым названием, что "фактически перезапустит отсчет времени с Конгрессом. При этом "Операция "Кувалда" - не единственное рассматриваемое название.

Резолюция о военных полномочиях 1973 года требует, чтобы президент США уведомил Конгресс в течение 48 часов после начала боевых действий, в противном случае войска должны быть выведены в течение 60 дней, либо Конгресс должен санкционировать военные действия.

Наступательные боевые операции "Эпической ярости" были приостановлены после 40 дней боев. Администрация Трампа утверждала, что, учитывая паузу, она не достигла 60-дневного срока.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади предположил, что главным мотивом Соединенных Штатов в переговорах может быть не мир, ведь "нельзя говорить о прекращении огня, продолжая осаду".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на мирный план США был "глупым предложением" и "мусором", он "не дочитал его до конца".

