США рассматривают переименование войны с Ираном в операцию «Кувалда» — СМИ

$43.960.1051.720.12
ukenru
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 14085 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17 • 42714 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
12 мая, 10:54 • 42397 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 37001 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 54218 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 113750 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 94429 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 98594 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 52524 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
11 мая, 12:50 • 30921 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
96%
737мм
Популярные новости
Дым заметили над дивизионом ПВО возле российского Сочи - росСМИPhoto12 мая, 18:42 • 12760 просмотра
Трамп заявил об отсутствии согласия с путиным, что рф "должна получить весь Донбасс"12 мая, 18:54 • 13563 просмотра
Украина не подтверждает происхождение найденного в Греции морского дрона12 мая, 20:36 • 7492 просмотра
В Москве горит Кремль: что известноVideo12 мая, 21:56 • 14744 просмотра
Две страны ЕС хотят отложить открытие переговорных кластеров с Украиной - СМИ23:05 • 14785 просмотра
публикации
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин12 мая, 16:10 • 24281 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 113739 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 48182 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto11 мая, 16:12 • 54157 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок11 мая, 13:39 • 94420 просмотра
Актуальные люди
Андрій Єрмак
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 25979 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 32858 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 41297 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 37661 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 36116 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

США рассматривают переименование войны с Ираном в операцию «Кувалда» — СМИ

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Пентагон может переименовать войну с Ираном в «Операцию «Кувалда» в случае срыва перемирия. Новое название позволит перезапустить срок для одобрения действий Конгрессом.

США рассматривают переименование войны с Ираном в операцию «Кувалда» — СМИ

США рассматривают возможность официального переименования войны с Ираном в операцию "Кувалда", если действующий режим прекращения огня будет нарушен, а президент Дональд Трамп решит возобновить масштабные боевые операции. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что обсуждение возможной замены "Операции "Эпическая ярость" на "Операцию "Кувалда" подчеркивает, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает возможность возобновления войны, начатой 28 февраля, и может позволить Трампу утверждать, что "она перезапускает 60-дневный срок, требующий разрешения Конгресса для войны".

Администрация Трампа объявила о прекращении операции "Эпическая ярость" после того, как США и Иран договорились о прекращении огня в начале апреля для продолжения дипломатических переговоров. К тому времени администрация уведомила Конгресс о прекращении боевых действий с Ираном. Но Пентагон продолжал называть конфликт с Ираном операцией "Эпическая ярость", в частности, предоставляя публичные обновления. Один чиновник Пентагона заявил, что "Эпическая ярость" продолжается, а прекращение огня просто приостановило масштабные боевые операции

- говорится в статье.

В Пентагоне заявили, что стоимость войны в Иране выросла до 29 миллиардов долларов12.05.26, 17:21 • 2212 просмотров

Авторы со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома указывают, что любые новые военные боевые операции против Ирана будут проводиться под новым названием, что "фактически перезапустит отсчет времени с Конгрессом. При этом "Операция "Кувалда" - не единственное рассматриваемое название.

Справочно

Резолюция о военных полномочиях 1973 года требует, чтобы президент США уведомил Конгресс в течение 48 часов после начала боевых действий, в противном случае войска должны быть выведены в течение 60 дней, либо Конгресс должен санкционировать военные действия.

Наступательные боевые операции "Эпической ярости" были приостановлены после 40 дней боев. Администрация Трампа утверждала, что, учитывая паузу, она не достигла 60-дневного срока.

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади предположил, что главным мотивом Соединенных Штатов в переговорах может быть не мир, ведь "нельзя говорить о прекращении огня, продолжая осаду".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на мирный план США был "глупым предложением" и "мусором", он "не дочитал его до конца".

Израиль обеспокоен тем, что Трамп заключит «плохую сделку» с Ираном — CNN13.05.26, 03:17 • 1790 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира