Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
"Обновите вашу деятельность и доход": почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средств
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у Украины
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
Израиль обеспокоен тем, что Трамп заключит «плохую сделку» с Ираном — CNN

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Израиль опасается, что Трамп подпишет соглашение с Ираном без учета ракетной угрозы. Иерусалим пытается помешать сохранению ядерного потенциала Тегерана.

Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с Ираном, не решив некоторые ключевые вопросы, которые побудили страны начать войну. Об этом сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные израильские источники", информирует УНН.

Детали

Собеседники издания отметили, что сделка, которая частично оставляет ядерную программу Тегерана нетронутой, обходя такие вопросы, как баллистические ракеты и поддержка региональных посредников, приведет к тому, что Израиль будет считать войну незавершенной.

Главное беспокойство заключается в том, что Трамп устанет от переговоров и заключит сделку — любую сделку — с уступками в последнюю минуту

— цитирует СМИ один из источников.

Указывается, что хотя американские чиновники заверили Израиль, что вопрос запасов высокообогащенного урана Ирана будет решен, очевидное исключение баллистических ракет и сети посредников Тегерана из переговоров "является серьезным вопросом".

"Существует реальное беспокойство, что Трамп достигнет плохой сделки. Израиль пытается повлиять на него как можно сильнее", — сказал другой собеседник издания.

Контекст

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади предположил, что главным мотивом Соединенных Штатов в переговорах может быть не мир, ведь "нельзя говорить о прекращении огня, продолжая осаду".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на мирный план США был "глупым предложением" и "мусором", он "не дочитал его до конца".

Трамп заявил, что Иран "на 100%" прекратит обогащение урана12.05.26, 16:40 • 2146 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира