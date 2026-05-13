Израиль обеспокоен тем, что Трамп заключит «плохую сделку» с Ираном — CNN

Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с Ираном, не решив некоторые ключевые вопросы, которые побудили страны начать войну. Об этом сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные израильские источники", информирует УНН.

Детали

Собеседники издания отметили, что сделка, которая частично оставляет ядерную программу Тегерана нетронутой, обходя такие вопросы, как баллистические ракеты и поддержка региональных посредников, приведет к тому, что Израиль будет считать войну незавершенной.

Главное беспокойство заключается в том, что Трамп устанет от переговоров и заключит сделку — любую сделку — с уступками в последнюю минуту — цитирует СМИ один из источников.

Указывается, что хотя американские чиновники заверили Израиль, что вопрос запасов высокообогащенного урана Ирана будет решен, очевидное исключение баллистических ракет и сети посредников Тегерана из переговоров "является серьезным вопросом".

"Существует реальное беспокойство, что Трамп достигнет плохой сделки. Израиль пытается повлиять на него как можно сильнее", — сказал другой собеседник издания.

Контекст

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади предположил, что главным мотивом Соединенных Штатов в переговорах может быть не мир, ведь "нельзя говорить о прекращении огня, продолжая осаду".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на мирный план США был "глупым предложением" и "мусором", он "не дочитал его до конца".

