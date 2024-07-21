Соединенные Штаты обнародуют новую рассекреченную информацию об американских запасах ядерного оружия, согласно которой по состоянию на сентябрь 2023 года арсенал ядерных боеголовок США состоял из 3 748 единиц. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) США, передает УНН.

Детали

Это число свидетельствует о сокращении запасов на 88% по сравнению с максимальным количеством боеголовок в 31 255 единиц в конце 1967 финансового года и на 83% меньше по сравнению с уровнем в 22 217 единиц, который был на момент падения Берлинской стены в конце 1989 года.

В NNSA указали, что с 1994 по 2023 финансовые годы Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. С 30 сентября 2020 года Соединенные Штаты демонтировали 405 ядерных боеголовок. Примерно 2 000 дополнительных ядерных боеголовок в настоящее время выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа.

Количество нестратегического ядерного оружия США сократилось более чем на 90 % с 30 сентября 1991 года.

Последний раз США публиковали такую информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывали.

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