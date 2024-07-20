Иран все больше говорит о создании ядерной бомбы и достиг успехов в разработке ключевого аспекта этого оружия примерно с апреля, когда Израиль и его союзники отбили шквал иранских авиаударов по Израилю, заявили два высокопоставленных представителя администрации США в пятницу, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая отдельно на форуме по безопасности в Колорадо, заявили, что Соединенные Штаты внимательно следят за любыми признаками того, что Иран принял решение продолжить фактическую вепонизацию своей ядерной программы.

Однако Салливан сказал: "Я не видел решения Ирана двигаться" в направлении, сигнализирующем о том, что он действительно решил разработать ядерную бомбу прямо сейчас.

"Если они начнут двигаться по этому пути, они обнаружат настоящую проблему с Соединенными Штатами", - заявил Салливан репортерам на Форуме по безопасности в Аспене, который привлекает американских политиков, журналистов и других лиц.

"То, что мы видели в последние недели и месяцы, заключается в том, что Иран действительно продвигается вперед" в разработке расщепляющегося материала, заявил Блинкен в пятницу во время панельной дискуссии. Расщепляющийся материал может быть использован в качестве топлива для бомбы.

Он обвинил решение администрации Трампа выйти из ядерной сделки. Трамп назвал соглашение "дефектным по своей сути", когда прекратил участие США в нем в 2019 году.

"Вместо того, чтобы быть по крайней мере в году до того, чтобы иметь прорывную способность для производства расщепляющегося материала для ядерного оружия, они, вероятно, находятся в одной или двух неделях от этого", - сказал Блинкен, добавив, что "то, где мы сейчас находимся, не очень хорошее место".

"Они сейчас не создали само оружие, но... вы соединяете эти вещи вместе: расщепляющийся материал, взрывное устройство, и у вас есть ядерное оружие", - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты "очень, очень внимательно" следят за любыми признаками того, что Иран работает над оружейной частью производства бомбы. По словам Блинкена, США также работают над дипломатической стороной, чтобы сдержать любые дальнейшие усилия.

Между тем, по словам Салливана, США отметили "всплеск публичных комментариев со стороны иранских чиновников, которые рассуждают о такой возможности" после апрельских атак и контратак между Ираном и Израилем и их союзниками.

"Это стало новым. Это то, что привлекло наше внимание", - сказал он.

Дополнение

Иран возобновил прогресс в своей ядерной программе после того, как администрация экс-президента США Дональда Трампа прекратила сотрудничество США, после заключения в 2015 году соглашения, которое освободило Иран от санкций в обмен на разрешение более жесткого надзора за программой.

Иран заявляет, что его ядерная программа имеет гражданские цели. США и другие члены международного сообщества считают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи долгое время воздерживался от того, чтобы предоставить какое-либо окончательное разрешение иранским ученым на разработку ядерного оружия.

Но плохие результаты Ирана с обычными вооружениями 13 апреля, когда он начал свою первую прямую атаку на Израиль в рамках однодневного обмена ударами, заставили наблюдателей следить за ростом интереса Ирана к продвижению вперед с использованием ядерного оружия.

В то время, как заявил Израиль, Соединенные Штаты и другие союзники сбили 99% из примерно 300 ракет и беспилотников, запущенных Ираном после предполагаемого израильского удара, в результате которого погибли два иранских генерала.