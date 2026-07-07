США раскритиковали Китай после запуска ракеты с атомной подводной лодки
Киев • УНН
США выразили обеспокоенность наращиванием Китаем ядерного потенциала после испытательного запуска ракеты. Вашингтон призвал Пекин к диалогу по контролю над вооружениями.
Соединенные Штаты заявили, что следили за испытательным пуском Китаем ракеты большой дальности с атомной подводной лодки и выразили обеспокоенность наращиванием Пекином ядерного потенциала. Об этом сообщают Reuters и AFP, пишет УНН.
Детали
Представитель Государственного департамента США Томми Пиготт заявил, что "стремительное и непрозрачное" увеличение Китаем ядерного арсенала вызывает серьезную обеспокоенность.
В то время, когда Соединенные Штаты прилагают больше усилий, чем когда-либо, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, Китай делает наоборот
Вашингтон призвал Пекин к диалогу
В Госдепартаменте также призвали Китай присоединиться к содержательным переговорам по контролю над ядерными вооружениями и обеспечить прозрачность, сообщая о запусках межконтинентальных баллистических и космических ракет.
Накануне Китай сообщил об успешном испытательном пуске ракеты большой дальности с атомной подводной лодки в акватории Тихого океана.
Австралия осудила запуск Китаем ракеты, способной нести ядерный заряд, над Тихим океаном07.07.26, 06:16 • 2542 просмотра