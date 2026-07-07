Австралия осудила запуск Китаем ракеты, способной нести ядерный заряд, над Тихим океаном

Австралия раскритиковала проведенное Китаем испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, назвав его дестабилизирующим для региона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным агентства, ракету запустили в понедельник с атомной подводной лодки. Она упала в Тихом океане примерно в 1000 км к северо-востоку от Соломоновых островов, пролетев над исключительными экономическими зонами Федеративных Штатов Микронезии, Науру и Кирибати.

Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что запуск был «обычной мерой» и «не направлен против какой-либо конкретной страны или цели». В то же время Австралия выразила официальный протест Пекину.

Австралия считает, что это испытание дестабилизирует регион и повышает риск ошибочных расчетов. Мы не считаем, что это согласуется с позицией лидеров тихоокеанских стран, которые четко заявляют, что Тихий океан должен быть океаном мира