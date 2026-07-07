Австралия осудила запуск Китаем ракеты, способной нести ядерный заряд, над Тихим океаном
Киев • УНН
Австралия раскритиковала испытание Китаем межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, назвав его дестабилизирующим для региона. Запуск был произведен с атомной подводной лодки, ракета упала в Тихий океан.
Австралия раскритиковала проведенное Китаем испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, назвав его дестабилизирующим для региона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, ракету запустили в понедельник с атомной подводной лодки. Она упала в Тихом океане примерно в 1000 км к северо-востоку от Соломоновых островов, пролетев над исключительными экономическими зонами Федеративных Штатов Микронезии, Науру и Кирибати.
Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что запуск был «обычной мерой» и «не направлен против какой-либо конкретной страны или цели». В то же время Австралия выразила официальный протест Пекину.
Австралия и США выразили обеспокоенность
Австралия считает, что это испытание дестабилизирует регион и повышает риск ошибочных расчетов. Мы не считаем, что это согласуется с позицией лидеров тихоокеанских стран, которые четко заявляют, что Тихий океан должен быть океаном мира
Министр обороны Австралии Ричард Марлес подчеркнул, что речь идет о ракете большой дальности, которую Китай сам называет способной нести ядерное оружие.
Все это вызывает большую обеспокоенность и является глубоко дестабилизирующим
В Государственном департаменте США также заявили, что внимательно следили за испытанием и призвали Китай к большей прозрачности.
Быстрое и непрозрачное наращивание Пекином ядерного оружия вызывает серьезную обеспокоенность в регионе и мире
По данным Bloomberg, запуск произошел на фоне активизации оборонного сотрудничества Австралии со странами Тихоокеанского региона и роста военного присутствия Китая в акватории Тихого океана.
Китай испытал баллистическую ракету большой дальности в Тихом океане, что вызвало возмущение в регионе - СМИ06.07.26, 17:10 • 3602 просмотра