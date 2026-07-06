Китай испытал баллистическую ракету большой дальности в Тихом океане, что вызвало возмущение в регионе - СМИ

В понедельник Китай провел в Тихом океане испытательный запуск баллистической ракеты большой дальности с имитационной боеголовкой. Испытание вызвало возмущение среди стран региона. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

В понедельник Китай провел в Тихом океане испытательный запуск баллистической ракеты большой дальности с имитационной боеголовкой — это первый такой запуск за почти два года, что заставило обеспокоенные страны раскритиковать этот шаг как дестабилизирующий ситуацию - пишет издание.

Правительства стран региона были предупреждены о запуске незадолго до его осуществления. Открытая демонстрация стремительно растущего военного потенциала Китая угрожает еще больше подогреть гонку вооружений в Тихоокеанском регионе на фоне опасений относительно решимости США в поддержке этого региона.

Ракета была запущена с китайской атомной подводной лодки.

Запуск произошел в то время, когда лидеры Австралии и Фиджи объявили о заключении договора о взаимной обороне и создании регионального оборонного альянса — это очередные соглашения в ряде договоренностей, которые Канберра заключает с тихоокеанскими островными государствами и которые широко рассматриваются как попытки противостоять экспансии Китая. В сентябре 2024 года Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд, с имитационной боеголовкой через Тихий океан в воды близ Французской Полинезии, что вызвало осуждение со стороны стран региона. Это было первое известное испытание МБР Китаем в Тихоокеанском регионе за последние четыре десятилетия - добавляет издание.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в своем заявлении отметил, что страна "глубоко обеспокоена" и что испытание, проведенное в понедельник, похоже, является частью "повторяющейся практики со стороны Китая".

Новая Зеландия считает это нежелательным и тревожным развитием событий. Мы, как и наши соседи из других тихоокеанских стран, не заинтересованы в том, чтобы Китай использовал Южный Тихий океан как полигон для испытания ракетных возможностей - сказал Питерс.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг назвала испытание "дестабилизирующим для региона" и отметила, что оно произошло "на фоне стремительного наращивания военной мощи Китаем".

Правительство Японии заявило, что "выразило серьезную обеспокоенность по поводу активизации военной деятельности Китая". В заявлении отмечено, что Япония призвала Китай пересмотреть решение о запуске после получения предупреждения.

Напомним

Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения "Совместное море 2026" уже в этом месяце.