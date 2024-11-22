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США раскрыли новые планы россии по диверсиям на оборонных предприятиях

США раскрыли новые планы россии по диверсиям на оборонных предприятиях

Киев  •  УНН

 • 6248 просмотра

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Разведка США предупреждает о возможных диверсиях рф на оборонных предприятиях через вербовку «инсайдеров». Российские спецслужбы также усиливают деятельность в ЕС через поджоги и кибератаки.

Разведка США предупреждает о возможных диверсиях россии на оборонных предприятиях. Спецслужбы рф также активизировали преступную деятельность в ЕС через поджоги и кибератаки. В бюллетене Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Министерства обороны говорится, что для проведения диверсий россия будет вербовать "инсайдеров" оборонной промышленности, передает УНН.

Детали

Как отмечается, акты саботажа россия может готовить как в ведомствах на территории США, так и за рубежом.

Кроме того, американская разведка заявляет о более агрессивных методах в деятельности российских спецслужб, в частности привлечение преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в странах ЕС.

Из-за этого сотрудников предприятий предостерегают от контактов с посторонними лицами, в свою очередь американские оборонные компании должны повысить бдительность и усилить меры безопасности.

Дополнение

Многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США и их союзников и партнеров, заявляет Министерство обороны Соединенных Штатов. Ведомство в партнерстве с Национальным управлением ядерной безопасности уже приняло меры по усилению ядерного сдерживания. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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