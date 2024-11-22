США раскрыли новые планы россии по диверсиям на оборонных предприятиях
Киев • УНН
Разведка США предупреждает о возможных диверсиях рф на оборонных предприятиях через вербовку «инсайдеров». Российские спецслужбы также усиливают деятельность в ЕС через поджоги и кибератаки.
Разведка США предупреждает о возможных диверсиях россии на оборонных предприятиях. Спецслужбы рф также активизировали преступную деятельность в ЕС через поджоги и кибератаки. В бюллетене Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Министерства обороны говорится, что для проведения диверсий россия будет вербовать "инсайдеров" оборонной промышленности, передает УНН.
Детали
Как отмечается, акты саботажа россия может готовить как в ведомствах на территории США, так и за рубежом.
Кроме того, американская разведка заявляет о более агрессивных методах в деятельности российских спецслужб, в частности привлечение преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в странах ЕС.
Из-за этого сотрудников предприятий предостерегают от контактов с посторонними лицами, в свою очередь американские оборонные компании должны повысить бдительность и усилить меры безопасности.
Дополнение
Многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США и их союзников и партнеров, заявляет Министерство обороны Соединенных Штатов. Ведомство в партнерстве с Национальным управлением ядерной безопасности уже приняло меры по усилению ядерного сдерживания.