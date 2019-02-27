США: прокуроры по делу Бутиной просят еще месяц для завершения следственных действий

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20569 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42848 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120181 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124455 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122519 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154748 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США: прокуроры по делу Бутиной просят еще месяц для завершения следственных действий

США: прокуроры по делу Бутиной просят еще месяц для завершения следственных действий

Киев  •  УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Суд в США на слушаниях 26 февраля не назначил дату оглашения приговора россиянке Марии Бутиной по просьбе стороны обвинения. Прокуроры сообщили, что им нужно время для завершения следственных действий. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил в суде, что его подзащитная готова к принятию обвинительного приговора. Следующее судебное заседание состоится 28 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Власти США решает вопрос, будет ли Бутина отбывать наказание в США или ее депортируют в Россию. Защита надеется, что россиянка получит приговор, эквивалентный сроку уже отбытому заключению и вскоре будет выслана из США.

Бутина является основательницей российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля 2018. Ее обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.

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В декабре 2018 Бутина признала себя виновной в заговоре против США и согласилась сотрудничать со следствием. На слушаниях она заявила, что действовала под руководством официального лица из России и хотела установить контакты с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией США. Обвинения в деятельности как иностранного агента и конспиративной деятельности в пользу России Бутина отвергла.

Сторона обвинения говорила о связи Бутиной с бывшим российским законодателем и членом руководства российского Центрального банка Александр Торшин. За три месяца до ареста Бутина министерство финансов США ввело против Торшина финансовые санкции.

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В Кремле обвинения против Бутиной назвали "безосновательными".

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