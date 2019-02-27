США: прокуроры по делу Бутиной просят еще месяц для завершения следственных действий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Суд в США на слушаниях 26 февраля не назначил дату оглашения приговора россиянке Марии Бутиной по просьбе стороны обвинения. Прокуроры сообщили, что им нужно время для завершения следственных действий. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил в суде, что его подзащитная готова к принятию обвинительного приговора. Следующее судебное заседание состоится 28 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Власти США решает вопрос, будет ли Бутина отбывать наказание в США или ее депортируют в Россию. Защита надеется, что россиянка получит приговор, эквивалентный сроку уже отбытому заключению и вскоре будет выслана из США.
Бутина является основательницей российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля 2018. Ее обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.
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В декабре 2018 Бутина признала себя виновной в заговоре против США и согласилась сотрудничать со следствием. На слушаниях она заявила, что действовала под руководством официального лица из России и хотела установить контакты с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией США. Обвинения в деятельности как иностранного агента и конспиративной деятельности в пользу России Бутина отвергла.
Сторона обвинения говорила о связи Бутиной с бывшим российским законодателем и членом руководства российского Центрального банка Александр Торшин. За три месяца до ареста Бутина министерство финансов США ввело против Торшина финансовые санкции.
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В Кремле обвинения против Бутиной назвали "безосновательными".