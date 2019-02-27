США: прокурори в справі Бутіної просять ще місяць для завершення слідчих дій

Влада США вирішує питання, чи буде Бутіна відбувати покарання в США або ж її депортують до Росії. Захист сподівається, що росіянка отримає вирок, еквівалентний терміну вже відбутого ув’язнення і незабаром буде вислана зі США.

Бутіна є засновницею російського руху “Право на зброю”. Росіянку затримали в США 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагодити контакт між президентами Росії і США в обхід офіційних каналів.

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У грудні 2018 року Бутіна визнала себе винною в змові проти США і погодилася співпрацювати зі слідством. На слуханнях вона заявила, що діяла під керівництвом офіційної особи з Росії та хотіла встановити контакти з республіканцями і Національною стрілецькою асоціацією США. Звинувачення в діяльності як іноземного агента і конспіративній діяльності на користь Росії Бутіна відкинула.

Сторона обвинувачення говорила про зв’язок Бутіної з колишнім російським законодавцем і членом керівництва російського Центрального банку Олександром Торшиним. За три місяці до арешту Бутіної міністерство фінансів США запровадило проти Торшина фінансові санкції.

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У Кремлі звинувачення проти Бутіної назвали “безпідставними”.