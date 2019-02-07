Бойфренду затриманої у США Бутіної висунули обвинувачення

Так, повідомляється, що 56-річному жителю Південної Дакоти Полу Еріксону було висунуто обвинувачення в мережевому шахрайстві і відмиванні грошей за те, що він нібито обманював інвесторів в декількох компаніях, якими керував, в тому числі в проекті освоєння земель на нафтових родовищах Баккенівської формації в Північній Дакоті, згідно із заявою федеральної прокуратури.

Еріксон не визнав себе винним під час засідання суду, яке відбулось в середу вдень.

Еріксон був ідентифікований адвокатом Бутіної як її хлопець. 30-річна Бутіна визнала себе винною у грудні за обвинуваченням в тому, що вона діяла як російський агент, оскільки вона надавала підтримку лідерам Національної стрілецької асоціації і впливовим консерваторам США. Вона погодилася співпрацювати з прокуратурою, включаючи, можливо, надання інформації про Еріксона.

Еріксон відповідає опису людини, названого "Громадянин США 1" в обвинувальних документах Бутіної. Ця людина пов'язала її з впливовими республіканцями і написала у повідомленні, що була залучена "у забезпечення безпеки дуже приватної лінії зв'язку з Кремлем", повідомили прокурори.

Білл Херд, адвокат, який представляв Еріксона в минулому році, сказав у той час, що його клієнт - "хороший американець", який "ніколи не робив нічого, що могло б нашкодити країні".

Нагадаємо, 13 грудня заарештована в Вашингтоні громадянка Росії Марія Бутіна визнала провину за одним із пунктів обвинувачення.