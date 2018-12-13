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Задержанная в США Бутина частично признала свою вину

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Арестованная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается заговора с целью нарушения законов о иноагентах в США, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Задержанная в США Бутина частично признала свою вину

Как пишет издание, Бутина, стоя в присутствии своего адвоката Роберта Дрисколла перед судьей, под присягой дала согласие вступить в сделку со следствием и тем самым отказалась от судебного процесса, в рамках которого ее судьба должна была решаться 12 членами жюри присяжных.

"Да, ваша честь", - утвердила она свое решение. Она подтвердила, что условия содержания в одиночной камере не повлияли на ее решение заключить сделку со следствием.

После этого судья Таня Чаткен поставила россиянке вопрос, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения вреда интересам Соединенных Штатов. "Да", - ответила подсудимая. Бутина во время судебного заседания держалась спокойно, не проявляла эмоций и уверенно отвечала на поставленные вопросы.

Судья также предварительно довела до сведения Бутиной, что в случае заключения досудебного соглашения она лишается права подать апелляцию на вынесенный ей приговор за несколькими исключениями. Россиянка также утвердительно ответила на вопрос Чаткен о том, понимает ли она, что в результате заключения досудебного соглашения она может быть депортирована и потеряет возможность подавать на американское гражданство.

Суд принял признание Бутиной вины по одному из пунктов обвинения в рамках досудебного соглашения.

"Я принимаю признание вины, и госпожа Бутина теперь признана виновной в этом правонарушении", - заявила судья Таня Чаткен.

Она не стала назначать дату вынесения приговора, но объявила, что следующее слушание по делу назначено на 12 февраля.

Напомним, россиянка Мария Бутина, арестована в США по подозрению в нарушении американского закона об иностранных агентах.

Как сообщал УНН, ранее арестованная в США россиянка Мария Бутина направила в суд ходатайство с просьбой назначить заседание, на котором она собирается признать свою вину.

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