Затримана у США росіянка Марія Бутіна визнає свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Арештована у США росіянка Марія Бутіна направила до суду клопотання з проханням призначити засідання, на якому вона збирається визнати свою провину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"У липні Бутіна не визнала себе винною після її арешту за звинуваченням у змові, проте зараз документи про зміну свідчень були направлені в Окружний суд США по округу Колумбія. Адвокати вказують, що хотіли б провести засідання в період з 11 по 13 грудня. Раніше захисники провели переговори, щоб відкласти засідання по справі Бутіної і, по можливості, закрити його. Проте наразі мова йде про угоду з слідством", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, росіянка Марія Бутіна, заарештована в США за підозрою в порушенні американського закону про іноземних агентів, нібито намагалася діяти через правнука мільярдера Джона Рокфеллера — Джорджа О’Ніла-молодшого (скульптор консервативних поглядів).