Задержанная в США россиянка Мария Бутина признает свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Арестована в США россиянка Мария Бутина направила в суд ходатайство с просьбой назначить заседание, на котором она собирается признать свою вину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"В июле Бутина не признала себя виновной после ее ареста по обвинению в заговоре, однако сейчас документы об изменении показаний были направлены в Окружной суд США по округу Колумбия. Адвокаты указывают, что хотели бы провести заседание в период с 11 по 13 декабря. Ранее защитники провели переговоры, чтобы отложить заседание по делу Бутиной и, по возможности, закрыть его. Однако сейчас речь идет о соглашении со следствием", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, россиянка Мария Бутина, арестована в США по подозрению в нарушении американского закона об иностранных агентов, якобы пыталась действовать через правнука миллиардера Джона Рокфеллера - Джорджа О'Нила-младшего (скульптор консервативных взглядов).