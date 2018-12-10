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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Задержанная в США россиянка Мария Бутина признает свою вину

Киев • УНН

 • 22822 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Арестована в США россиянка Мария Бутина направила в суд ходатайство с просьбой назначить заседание, на котором она собирается признать свою вину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Задержанная в США россиянка Мария Бутина признает свою вину

"В июле Бутина не признала себя виновной после ее ареста по обвинению в заговоре, однако сейчас документы об изменении показаний были направлены в Окружной суд США по округу Колумбия. Адвокаты указывают, что хотели бы провести заседание в период с 11 по 13 декабря. Ранее защитники провели переговоры, чтобы отложить заседание по делу Бутиной и, по возможности, закрыть его. Однако сейчас речь идет о соглашении со следствием", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, россиянка Мария Бутина, арестована в США по подозрению в нарушении американского закона об иностранных агентов, якобы пыталась действовать через правнука миллиардера Джона Рокфеллера - Джорджа О'Нила-младшего (скульптор консервативных взглядов). 

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