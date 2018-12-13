Затримана у США Бутіна частково визнала свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Арештована у Вашингтоні громадянка Росії Марія Бутіна визнала провину за одним з пунктів обвинувачення, який стосується змови з метою порушення законів про іноагентів в США, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як пише видання, Бутіна, стоячи в присутності свого адвоката Роберта Дрісколла перед суддею, під присягою дала згоду вступити в угоду зі слідством і тим самим відмовилася від судового процесу, в рамках якого її доля повинна була б вирішуватися 12 членами журі присяжних.
"Так, ваша честь", - затвердила вона своє рішення. Вона підтвердила, що умови утримання в одиночній камері не вплинули на її рішення укласти угоду зі слідством.
Після цього суддя Таня Чаткен поставила росіянці питання, чи вступала вона з 2015 по 2018 рік у змову з особами на території США для завдання шкоди інтересам Сполучених Штатів. "Так", - відповіла підсудна. Бутіна під час судового засідання трималася спокійно, не проявляла емоцій і впевнено відповідала на поставлені запитання.
Суддя також попередньо довела до відома Бутіної, що в разі укладення досудової угоди вона позбавляється права подати апеляцію на винесений їй вирок за кількома винятками. Росіянка також ствердно відповіла на питання Чаткен про те, чи розуміє вона, що в результаті укладення досудової угоди вона може бути депортована і втратить можливість подавати на американське громадянство.
Суд прийняв визнання Бутіної провини за одним з пунктів обвинувачення в рамках досудової угоди.
"Я приймаю визнання провини, і пані Бутіна тепер визнана винною в цьому правопорушенні", - заявила суддя Таня Чаткен.
Вона не стала призначати дату винесення вироку, але оголосила, що наступне слухання у справі призначено на 12 лютого.
Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, заарештована в США за підозрою в порушенні американського закону про іноземних агентів.
Як повідомляв УНН, раніше арештована у США росіянка Марія Бутіна направила до суду клопотання з проханням призначити засідання, на якому вона збирається визнати свою провину.