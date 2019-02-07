Парню задержанной в США Бутиной предъявили обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В США выдвинули обвинения в мошенничестве парню россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по подозрению в нарушении американского закона об иностранных агентах, передаёт УНН со ссылкой на Bloomberg.
Так, сообщается, что 56-летнему жителю Южной Дакоты Полу Эриксону было предъявлено обвинение в сетевом мошенничестве и отмывании денег за то, что он якобы обманывал инвесторов в нескольких компаниях, которыми управлял, в том числе в проекте освоения земель на нефтяных месторождениях Баккеновской формации в Северной Дакоте, согласно заявлению федеральной прокуратуры.
Эриксон не признал себя виновным во время заседания суда, которое достоялось в среду днем.
Эриксон был идентифицирован адвокатом Бутиной как ее парень. 30-летняя Бутина признала себя виновной в декабре по обвинению в том, что она действовала как российский агент, поскольку она оказывала поддержку лидерам Национальной стрелковой ассоциации и влиятельным консерваторам США. Она согласилась сотрудничать с прокуратурой, включая, возможно, предоставление информации об Эриксоне.
Эриксон соответствует описанию человека, называемого "Гражданин США 1" в обвинительных документах Бутиной. Этот человек связал ее с влиятельными республиканцами и написал в сообщении, что он был вовлечен "в обеспечение безопастности очень частной линии связи с Кремлем", сообщили прокуроры.
Билл Херд, адвокат, который представлял Эриксона в прошлом году, сказал в то время, что его клиент - "хороший американец", который "никогда не делал ничего, что могло бы навредить стране".
Напомним, 13 декабря арестованная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения.