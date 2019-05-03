США продлили исключение для России и ряда стран в санкциях против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Администрация Дональда Трампа пересмотрела свою санкционную программу в отношении Ирана, продлив исключение для России и ряда европейских стран, позволяющее им сотрудничать с некоторыми проектами в Иране без опасения попасть под санкции, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд уточнил, что речь идет о трех проектах — исследовательском реакторе в Араке, заводе по обогащению урана в Фордо, а также атомной электростанции “Бушер”.
Срок исключения в рамках антииранских санкций истекает в субботу, власти США решили оставить в силе исключение из санкций, касающиеся данных проектов, однако срок их действия составит не 180, а 90 дней, уточнил Форд.
Два других исключения, позволяющие Ирану переправлять излишки тяжелой воды в Оман, а также вывозить излишки обогащенного урана из страны в обмен на природный уран, будут отменены.
В официальном заявлении Госдепа, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что администрация США ужесточает режим санкций против Ирана. В отношении исключений, Вашингтон подчеркнул, что оставляет за собой право изменить или отменить данные исключения, если Иран нарушит свои обязательства по ядерной программе.
Напоминаем, МИД РФ подтвердил проведение встречи Лаврова и Помпео.