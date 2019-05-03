США продовжили виняток для Росії і ряду країн у санкціях проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Адміністрація Дональда Трампа переглянула свою санкційну програму щодо Ірану, продовживши виняток для Росії і ряду європейських країн, що дозволяє їм співпрацювати з деякими проектами в Ірані без побоювання потрапити під санкції, повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Помічник держсекретаря США з міжнародної безпеки і нерозповсюдження Крістофер Форд уточнив, що мова йде про три проекти — дослідницький реактор в Араці, завод зі збагачення урану в Фордо, а також атомну електростанцію “Бушер”.
Термін виключення в рамках антиіранських санкцій закінчується в суботу, влада США вирішила залишити в силі виняток з санкцій, що стосуються даних проектів, проте термін їхньої дії складе не 180, а 90 днів, уточнив Форд.
Два інших винятки, що дозволяють Ірану переправляти надлишки важкої води в Оман, а також вивозити надлишки збагаченого урану з країни в обмін на природний уран, будуть скасовані.
В офіційній заяві Держдепу, опублікованій на сайті відомства, сказано, що адміністрація США посилює режим санкцій проти Ірану. Відносно винятків, Вашингтон підкреслив, що залишає за собою право змінити або скасувати дані виключення, якщо Іран порушить свої зобов’язання за ядерною програмою.
Нагадуємо, МЗС РФ підтвердило проведення зустрічі Лаврова та Помпео.