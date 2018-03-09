США продолжат применять закон о санкциях в отношении РФ

Речь идет о законе “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” (CAATSA). Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами с “оборонного и разведывательного секторов”.

Нойерт напомнила, что после 29 января, согласно этому закону, у исполнительной власти США появились полномочия вводить санкции в том числе против партнеров России. “У нас по всему миру много должностных лиц, работающих над этим”, — заверила Нойерт. “То, что мы не сделали этого в первый же день, не означает, что мы не сделаем этого в будущем”, — добавила она.

Напомним, директор нацразведки США Дэниел Коутс считает, что новые санкции США в отношении РФ могут последовать в течение недели.