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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42756 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56436 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59914 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102697 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Актуальное
США продолжат применять закон о санкциях в отношении РФ

США продолжат применять закон о санкциях в отношении РФ

Киев  •  УНН

 • 9568 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Правительство США продолжит применять закон о санкционном давлении в отношении России. Оно же позволило отменить соглашения РФ с другими странами и зарубежными компаниями на 3-4 млрд долларов США. Об этом 8 марта на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует УНН.

Речь идет о законе “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” (CAATSA). Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами с “оборонного и разведывательного секторов”.

Нойерт напомнила, что после 29 января, согласно этому закону, у исполнительной власти США появились полномочия вводить санкции в том числе против партнеров России. “У нас по всему миру много должностных лиц, работающих над этим”, — заверила Нойерт. “То, что мы не сделали этого в первый же день, не означает, что мы не сделаем этого в будущем”, — добавила она.

Напомним, директор нацразведки США Дэниел Коутс считает, что новые санкции США в отношении РФ могут последовать в течение недели.

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