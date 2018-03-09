США продовжать застосовувати закон про санкції щодо РФ

Йдеться про закон “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA). Цей документ передбачає посилення санкцій відносно Росії, Ірану і КНДР і застерігає американські і іноземні компанії від укладення угод про співпрацю або контрактів з російськими підприємствами і відомствами з “оборонного і розвідувального секторів”.

Науерт нагадала, що після 29 січня, згідно з цим законом, у виконавчої влади США з’явилися повноваження вводити санкції у тому числі проти партнерів Росії. “У нас по всьому світу багато посадових осіб, які працюють над цим”, — запевнила Науерт. “Те, що ми не зробили цього в перший же день, не означає, що ми не зробимо цього в майбутньому”, — додала вона.

Нагадаємо, Директор нацрозвідки США Деніел Коутс вважає, що нові санкції США щодо РФ можуть послідувати протягом тижня.