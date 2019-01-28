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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83849 просмотра

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8 марта, 10:25 • 103445 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136331 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132352 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126492 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164561 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

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США продолжат помогать Украине с Академией патрульной полиции

США продолжат помогать Украине с Академией патрульной полиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Украина и Соединенные Штаты Америки продолжат сотрудничество по развитию Академии патрульной полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"США - один из крупнейших партнеров Украины с начала реформирования нашей правоохранительной системы. Наше сотрудничество активно продолжается. В частности, будет продолжено проект по дальнейшему развитию Академии патрульной полиции", - сообщил Аваков.

В свою очередь, Йованович подтвердила заинтересованность в продолжении сотрудничества Украины и США в сфере развития правоохранительных органов.

"Посольство США в Украине осуществляет постоянную поддержку процессам реформирования органов системы Министерства внутренних дел Украины путем предоставления международной технической помощи", - отметила посол.

Напомним, 5 июля 2017 года в Национальной полиции было создано Полицейскую академию.

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