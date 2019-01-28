США продолжат помогать Украине с Академией патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина и Соединенные Штаты Америки продолжат сотрудничество по развитию Академии патрульной полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"США - один из крупнейших партнеров Украины с начала реформирования нашей правоохранительной системы. Наше сотрудничество активно продолжается. В частности, будет продолжено проект по дальнейшему развитию Академии патрульной полиции", - сообщил Аваков.
В свою очередь, Йованович подтвердила заинтересованность в продолжении сотрудничества Украины и США в сфере развития правоохранительных органов.
"Посольство США в Украине осуществляет постоянную поддержку процессам реформирования органов системы Министерства внутренних дел Украины путем предоставления международной технической помощи", - отметила посол.
Напомним, 5 июля 2017 года в Национальной полиции было создано Полицейскую академию.