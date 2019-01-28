США продовжать допомагати Україні з Академією патрульної поліції

"США - один із найбільших партнерів України з початку реформування нашої правоохоронної системи. Наша співпраця активно продовжується. Зокрема, буде продовжено проект із подальшої розбудови Академії патрульної поліції", - повідомив Аваков.

У свою чергу, Йованович підтвердила зацікавленість у продовженні співробітництва України та США у сфері розбудови правоохоронних органів.

"Посольство США в Україні здійснює постійну підтримку процесам реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України шляхом надання міжнародної технічної допомоги", - зазначила посол.

Нагадаємо, 5 липня 2017 року у Національній поліції було створено Поліцейську академію.