США продовжать допомагати Україні з Академією патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна та Сполучені Штати Америки продовжать співпрацю з розбудови Академії патрульної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі із надзвичайним та повноважним послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"США - один із найбільших партнерів України з початку реформування нашої правоохоронної системи. Наша співпраця активно продовжується. Зокрема, буде продовжено проект із подальшої розбудови Академії патрульної поліції", - повідомив Аваков.
У свою чергу, Йованович підтвердила зацікавленість у продовженні співробітництва України та США у сфері розбудови правоохоронних органів.
"Посольство США в Україні здійснює постійну підтримку процесам реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України шляхом надання міжнародної технічної допомоги", - зазначила посол.
Нагадаємо, 5 липня 2017 року у Національній поліції було створено Поліцейську академію.