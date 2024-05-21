США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  52385 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  154937 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  128448 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  197784 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182589 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191279 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162913 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121308 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125457 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135631 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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15 мая 2024, 10:00  •  385283 просмотра

США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

США предоставили электрооборудование для помощи в ремонте электросети Харькова, поврежденной в результате российских атак.

Война •   •  5772 просмотра
США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

россияне обстреляли два населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 13 взрывов от минометного и танкового огня.

Война •   •  5863 просмотра
Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

Microsoft представила компьютеры Copilot+, новую линейку компьютеров на базе Windows с интеграцией искусственного интеллекта, включая генеративные функции, такие как Recall, помогающие пользователям находить контент, и специальные чипы для функций искусственного интеллекта.

Технологии •   •  4737 просмотра
Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

10 776 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.

Общество •   •  7714 просмотра
В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.

Война •   •  8302 просмотра
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 24 копейки, установив официальный обменный курс на уровне 39,6650 грн/долл. и 43,08 грн/евро.

Экономика •   •  7580 просмотра
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

В Харькове в результате ночной дроново-ракетной атаки российских войск повреждены 25 грузовиков, автобусов, легковые автомобили и здания, 7 человек пострадали, причем два человека - в результате ракетного обстрела транспортного предприятия, а в Богодуховском районе обстрелы повредили дома.

Война •   •  11273 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, чтобы заверить Украину в неизменной поддержке Германии, несмотря на эскалацию боевых действий, и подготовиться к Берлинской конференции по вопросам восстановления Украины.

Война •   •  15031 просмотра
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Беспилотник атаковал нефтебазу в белгородской области россии, повредив цистерну с бензином, сообщает росСМИ.

Война •   •  13775 просмотра
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Участники АТО опровергают обвинения НАБУ в адрес экс-министра Сольского, утверждая, что они законно получили и владеют земельными участками, о которых идет речь, сдают их в аренду и регулярно получают арендную плату.

политика •   •  52385 просмотра
Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов