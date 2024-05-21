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США надали 50 трансформаторів та обладнання для допомоги у ремонті електромережі Харкова після атак рф

США надали 50 трансформаторів та обладнання для допомоги у ремонті електромережі Харкова після атак рф

Київ • УНН

 • 23752 перегляди

США надали електрообладнання для допомоги у ремонті електромережі Харкова, пошкодженої внаслідок російських атак.

США надали електрообладнання для допомоги у ремонті електромережі Харкова, пошкодженої внаслідок російських атак, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише УНН.

Минулого тижня ми передали через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова, щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку росії

- написала Брінк у X.

Після російських атак на енергоінфраструктуру: США передали Харківщині понад сотню генераторів 20.05.24, 21:45 • 40894 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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