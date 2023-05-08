США нужно 30 миллиардов долларов, чтобы перекрыть 14 000 незаглушенных морских нефтяных и газовых скважин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Стоимость обеспечения безопасности тысяч недействующих нефтяных и газовых скважин в Мексиканском заливе США может превысить 30 миллиардов долларов, согласно опубликованному в понедельник исследованию, в котором оценивается потенциальный ущерб окружающей среде, сообщает УНН.
Детали
Исследователи в Соединенных Штатах обнаружили около 14 000 не заглушенных нефтяных и газовых скважин, которые либо официально простаивают, либо не действовали в течение как минимум пяти лет в водах у юго-восточного побережья Соединенных Штатов.
"Скважины не должны просто просачиваться в окружающую среду, если они не работают активно... но иногда это происходит", — сказал ведущий автор исследования Марк Агертон, опубликованного в журнале Nature Energy.
Исследование показало, что хотя 90% бездействующих скважин в районе Мексиканского залива США находятся на мелководье ближе к берегу, на их закупорку приходится лишь четверть от 30 миллиардов долларов расходов, и они представляют больший риск для окружающей среды.
Исследователи обнаружили около 13 000 неиспользуемых колодцев на мелководье недалеко от берега либо в водах штатов Техас, Луизиана и Алабама, либо в федеральной юрисдикции.
По словам авторов, утечка нефти из этих неглубоких скважин с большей вероятностью будет представлять угрозу для прибрежной окружающей среды, чем истоки из более глубоких скважин.
"Кроме того, любые утечки с большей вероятностью попадут на поверхность и в случае выброса метана попадут в атмосферу и таким образом нанесут ущерб климату".
В исследовании говорится, что многое из того, что известно о влиянии на окружающую среду разливов нефти и газа на разных глубинах, связано со взрывом Deepwater Horizon в 2010 году в Мексиканском заливе, одной из самых страшных экологических катастроф в истории США.
Арендованная ВР буровая установка взорвалась у побережья Луизианы, в результате чего погибли 11 человек и образовалось нефтяное пятно размером со штат Вирджиния.
Кто платит?
По законам США расходы на закупорку колодцев в водах, скорее всего, ложатся на налогоплательщиков, в то время как в федеральных водах часто ответственность несет нынешний или даже предыдущий владелец.
В случае со скважинами в Мексиканском заливе исследование показало, что из 30 миллиардов долларов расходов на закупорку бездействующих скважин менее 2 миллиардов долларов приходится на воды штата.
Большинство расходов приходилось на федеральные воды, где почти 90 процентов скважин когда-то принадлежали сверхкрупным компаниям, таким как Chevron, Shell, ExxonMobil, Conoco Phillips, BP, Total и Eni.