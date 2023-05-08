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США нужно 30 миллиардов долларов, чтобы перекрыть 14 000 незаглушенных морских нефтяных и газовых скважин

США нужно 30 миллиардов долларов, чтобы перекрыть 14 000 незаглушенных морских нефтяных и газовых скважин

Киев • УНН

 • 1666550 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Стоимость обеспечения безопасности тысяч недействующих нефтяных и газовых скважин в Мексиканском заливе США может превысить 30 миллиардов долларов, согласно опубликованному в понедельник исследованию, в котором оценивается потенциальный ущерб окружающей среде, сообщает УНН.

Детали

Исследователи в Соединенных Штатах обнаружили около 14 000 не заглушенных нефтяных и газовых скважин, которые либо официально простаивают, либо не действовали в течение как минимум пяти лет в водах у юго-восточного побережья Соединенных Штатов.

"Скважины не должны просто просачиваться в окружающую среду, если они не работают активно... но иногда это происходит", — сказал ведущий автор исследования Марк Агертон, опубликованного в журнале Nature Energy.

Исследование показало, что хотя 90% бездействующих скважин в районе Мексиканского залива США находятся на мелководье ближе к берегу, на их закупорку приходится лишь четверть от 30 миллиардов долларов расходов, и они представляют больший риск для окружающей среды.

Исследователи обнаружили около 13 000 неиспользуемых колодцев на мелководье недалеко от берега либо в водах штатов Техас, Луизиана и Алабама, либо в федеральной юрисдикции.

По словам авторов, утечка нефти из этих неглубоких скважин с большей вероятностью будет представлять угрозу для прибрежной окружающей среды, чем истоки из более глубоких скважин.

"Кроме того, любые утечки с большей вероятностью попадут на поверхность и в случае выброса метана попадут в атмосферу и таким образом нанесут ущерб климату".

В исследовании говорится, что многое из того, что известно о влиянии на окружающую среду разливов нефти и газа на разных глубинах, связано со взрывом Deepwater Horizon в 2010 году в Мексиканском заливе, одной из самых страшных экологических катастроф в истории США.

Арендованная ВР буровая установка взорвалась у побережья Луизианы, в результате чего погибли 11 человек и образовалось нефтяное пятно размером со штат Вирджиния.

Кто платит?

По законам США расходы на закупорку колодцев в водах, скорее всего, ложатся на налогоплательщиков, в то время как в федеральных водах часто ответственность несет нынешний или даже предыдущий владелец.

В случае со скважинами в Мексиканском заливе исследование показало, что из 30 миллиардов долларов расходов на закупорку бездействующих скважин менее 2 миллиардов долларов приходится на воды штата.

Большинство расходов приходилось на федеральные воды, где почти 90 процентов скважин когда-то принадлежали сверхкрупным компаниям, таким как Chevron, Shell, ExxonMobil, Conoco Phillips, BP, Total и Eni.

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