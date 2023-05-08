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США потрібно 30 мільярдів доларів, щоб перекрити 14 000 незаглушених морських нафтових та газових свердловин

США потрібно 30 мільярдів доларів, щоб перекрити 14 000 незаглушених морських нафтових та газових свердловин

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Вартість забезпечення безпеки тисяч недіючих нафтових і газових свердловин у Мексиканській затоці США може перевищити 30 мільярдів доларів, згідно з опублікованим у понеділок дослідженням, в якому оцінюється потенційна шкода навколишньому середовищу, інформує УНН.

Деталі

Дослідники у Сполучених Штатах виявили близько 14 000 не заглушених нафтових та газових свердловин, які або офіційно простоюють, або не діяли протягом як мінімум п'яти років у водах біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів.

"Свердловини не повинні просто просочуватися в навколишнє середовище, якщо вони не працюють активно... але іноді це відбувається", - сказав провідний автор дослідження Марк Агертон, опублікованого в журналі Nature Energy.

Дослідження показало, що хоча 90% недіючих свердловин в районі Мексиканської затоки США знаходяться на мілководді ближче до берега, на їхню закупорку припадає лише чверть від 30 мільярдів доларів витрат, і вони становлять більший ризик для навколишнього середовища.

Дослідники виявили близько 13 000 невикористовуваних колодязів на мілководді недалеко від берега або у водах штатів Техас, Луїзіана та Алабама, або у федеральній юрисдикції.

За словами авторів, виток нафти з цих неглибоких свердловин з більшою ймовірністю становитиме загрозу для прибережного довкілля, ніж витоки з глибших свердловин.

"Крім того, будь-які витоки з більшою ймовірністю потраплять на поверхню й у разі викиду метану потраплять в атмосферу і таким чином завдадуть шкоди клімату".

У дослідженні йдеться про те, що багато з того, що відомо про вплив на навколишнє середовище розливів нафти й газу на різних глибинах, пов'язане з вибухом Deepwater Horizon у 2010 році в Мексиканській затоці, однією з найстрашніших екологічних катастроф в історії США.

Орендована ВР бурова установка вибухнула біля узбережжя Луїзіани, внаслідок чого загинули 11 людей і утворилася нафтова пляма розміром зі штат Вірджинія.

Хто платить?

За законами США витрати на закупорку колодязів у водах, швидше за все, лягають на платників податків, тоді як у федеральних водах часто відповідальність несе нинішній чи навіть попередній власник.

У випадку зі свердловинами в Мексиканській затоці дослідження показало, що з 30 мільярдів доларів витрат на закупорку свердловин, що не діють, менш як 2 мільярдів доларів припадає на води штату.

Переважна більшість витрат припадала на федеральні води, де майже 90% свердловин колись належали надвеликим компаніям, таким як Chevron, Shell, ExxonMobil, Conoco Phillips, BP, Total та Eni.

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