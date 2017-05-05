США усиливают санкции против КНДР

“Закон запрещает судам КНДР или других стран, которые нарушают резолюции ООН в отношении Пхеньяна, заходить в порты США. Товары, произведенные в Северной Корее с использованием принудительного труда запрещается импортировать в США. Также Вашингтон грозит применять санкции в отношении компаний в других странах, использующих труд северокорейских рабочих”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что закон нуждается в одобрении Сенатом.