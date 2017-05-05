США усиливают санкции против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Палата представителей Конгресса США в четверг, 4 мая, 419 голосами “за” и одним “против” приняла законопроект об усилении санкций в отношении к Северной Кореи в связи с обострением конфликта вокруг ядерной и ракетной программы КНДР, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Закон запрещает судам КНДР или других стран, которые нарушают резолюции ООН в отношении Пхеньяна, заходить в порты США. Товары, произведенные в Северной Корее с использованием принудительного труда запрещается импортировать в США. Также Вашингтон грозит применять санкции в отношении компаний в других странах, использующих труд северокорейских рабочих”, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что закон нуждается в одобрении Сенатом.