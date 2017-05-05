США посилюють санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Палата представників Конгресу США в четвер, 4 травня, 419 голосами “за” і одним “проти” прийняла законопроект про посилення санкцій щодо Північної Кореї у зв’язку з загостренням конфлікту навколо ядерної і ракетної програми КНДР, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Закон забороняє судам КНДР або інших країн, які порушують резолюції ООН щодо Пхеньяну, заходити в порти США. Товари, вироблені у Північній Кореї з використанням примусової праці забороняється імпортувати в США. Також Вашингтон загрожує застосовувати санкції щодо компаній в інших країнах, що використовують працю північнокорейських робітників”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що закон потребує схвалення Сенатом.