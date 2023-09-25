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США ужесточили санкции против пяти российских компаний: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. США усилили санкции против пяти российских компаний, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, решило ввести дополнительные ограничения против таких компаний:

ООО “Девайс Консалтинг”;
ООО “Грант Инструмент”;
“СМТ Айлоджик”;
“Стрелой”;
ВСМПО-АВИСМА.

В правительстве заявили, что эти организации “действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов”.

Добавим

“ВСМПО-АВИСМА” — производитель титана, корпорация выполняет полный технологический цикл — от переработки до выпуска готовых изделий, продукция корпорации, в частности, идет на экспорт.

По информации Минторга, “ВСМПО-АВИСМА” занимается выпуском изделий для военной отрасли россии, и с ею связан критический риск перенаправления американских оборонных технологий.

Еще четыре компании, попавшие под санкции, по утверждению Минторга, "поставляли компоненты для беспилотников в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба России".

Также Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 23 организаций из других стран по всему миру. Речь идет о юридических лицах, зарегистрированных в Германии, Китае, ОАЭ, Омане, Пакистане и Финляндии.

Украинские Национальные Новости

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