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США посилили санкції проти п’яти російських компаній: що відомо

США посилили санкції проти п’яти російських компаній: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. США посили санкції проти п’яти російських компаній, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі

Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:

ТОВ “Девайс Консалтинг”;
ТОВ “Грант Інструмент”;
“СМТ Айлоджік”;
“Стрелой”;
ВСМПО-АВІСМА.

В уряді заявили, що ці організації “діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів”.

Додамо

“ВСМПО-АВІСМА” — виробник титану, корпорація виконує повний технологічний цикл — від переробки до випуску готових виробів, продукція корпорації, зокрема, йде на експорт.

За інформацією Мінторгу, “ВСМПО-АВІСМА” займається випуском виробів для військової галузі росії, і з нею пов’язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.

Ще чотири компанії, які потрапили під санкції, за твердженням Мінторгу, "поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росі"ї.

Також Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо 23 організацій з інших країн по всьому світу. Йдеться про юридичних осіб, які зареєстровані в Німеччині, Китаї, ОАЕ, Омані, Пакистані та Фінляндії.

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