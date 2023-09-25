США посилили санкції проти п’яти російських компаній: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. США посили санкції проти п’яти російських компаній, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
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Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:
ТОВ “Девайс Консалтинг”;
ТОВ “Грант Інструмент”;
“СМТ Айлоджік”;
“Стрелой”;
ВСМПО-АВІСМА.
В уряді заявили, що ці організації “діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів”.
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“ВСМПО-АВІСМА” — виробник титану, корпорація виконує повний технологічний цикл — від переробки до випуску готових виробів, продукція корпорації, зокрема, йде на експорт.
За інформацією Мінторгу, “ВСМПО-АВІСМА” займається випуском виробів для військової галузі росії, і з нею пов’язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.
Ще чотири компанії, які потрапили під санкції, за твердженням Мінторгу, "поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росі"ї.
Також Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо 23 організацій з інших країн по всьому світу. Йдеться про юридичних осіб, які зареєстровані в Німеччині, Китаї, ОАЕ, Омані, Пакистані та Фінляндії.