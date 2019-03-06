США предупреждают Турцию насчет закупок российской системы ПВО S-400
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. США не должны продавать свой высокотехнологичный истребитель F-35 Турции, если Анкара собирается покупать российскую систему противоракетной обороны, заявил командующий войсками США в Европе генерал Кертис Скапарротти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Генерал Кертис Скапарротти, глава европейского командования США, заявил, что Турция, член НАТО, должна пересмотреть свой план покупки S-400 у России в этом году или лишиться других будущих американских военных самолетов и систем. Он сказал, что использование Турцией российской системы противовоздушной обороны будет представлять угрозу для F-35.
Его комментарии являются последними в серии предупреждений, которые США сделали Турции по поводу своих планов купить S-400. США и другие союзники по НАТО неоднократно жаловались на покупку, заявляя, что она не совместима с другими системами союзников и представляет угрозу безопасности. Грядущая покупка обострила и без того испорченные отношения с Анкарой, в том числе напряженность из-за войны в Сирии.
По словам Скапарротти, официальные лица США в настоящее время находятся в Турции, объясняя потенциальные последствия покупки S-400.
США согласились продать 100 своих последних истребителей F-35 пятого поколения в Турцию и на данный момент предоставили два самолета. Но Конгресс в 2018 году приказал задержать будущие поставки.
Напомним, Турция продолжает переговоры с США о Patriot - несмотря на покупку С-400 в России.