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США предупредили о последствиях китайские фирмы если те будут экспортировать товары в Россию в случае вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 23859 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. США предупредили о последствиях китайские фирмы если те будут экспортировать свои товары в Россию в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сделал это замечание после того, как МИД Китая заявило, что Китай и Россия координировали свои позиции в отношении Украины во время встречи между своими министрами иностранных дел в Пекине в четверг.

Цитата

"У нас есть целый ряд инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, как иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное, уклониться от экспортного контроля США и обойти их", - сказал Прайс на регулярном брифинге для прессы.

Западные страны говорят, что любое вторжение России в Украину приведет к санкциям против Москвы. Вашингтон заявил, что готов ввести финансовые санкции, а также меры экспортного контроля.

Напомним

Сегодня в Китае встретятся Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпином для обсуждения общей политики.

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