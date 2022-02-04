США попередили про наслідки китайські фірми якщо ті будуть експортувати товари до Росії у разі вторгнення до України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. США попередили про наслідки китайські фірми якщо ті будуть експортувати власні товари до Росії у разі вторгнення до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
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Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс зробив це зауваження після того, як МЗС Китаю заявило, що Китай та Росія координували свої позиції щодо України під час зустрічі між своїми міністрами закордонних справ у Пекіні у четвер.
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"У нас є ціла низка інструментів, які ми можемо використовувати, якщо побачимо, як іноземні компанії, у тому числі в Китаї, роблять все можливе, ухилитися від експортного контролю США та обійти їх", - сказав Прайс на регулярному брифінгу для преси.
Західні країни кажуть, що будь-яке вторгнення Росії в Україну призведе до санкцій проти Москви. Вашингтон заявив, що готовий запровадити фінансові санкції, а також заходи експортного контролю.
Нагадаємо
Сьогодні у Китаї зустрінуться Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення спільної політики.