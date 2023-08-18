США продлили специальный статус для украинских беженцев до апреля 2025 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Продление статуса для украинских беженцев, о котором сегодня сообщило правительство США, пока позволяет гражданам Украины, прибывшим в Америку, подавать заявления на получение статуса временной защиты и разрешения на трудоустройство, передает УНН.
Детали
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) объявило о продлении статуса временной защиты для Украины на 18 месяцев, с 20 октября 2023 года до 19 апреля 2025 года.
"В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению лиц. Кроме того, МВБ объявило об изменении статуса временной защиты для Украины по той же причине, что позволяет гражданам Украины (и лицам без гражданства, которые в последний раз обычно проживали в Украине), проживавшим в США по состоянию на 16 августа 2023 года, иметь право на получение временной защиты", - говорится в сообщении.
К этому объявлению прилагается Специальное уведомление об правовом упрощении для студентов, которые не являются иммигрантами по программе F-1, страной гражданства которых является Украина, согласно которому студенты могут получить разрешение на трудоустройство, работать увеличенное количество часов во время учебного процесса и уменьшить учебную нагрузку, продолжая при этом сохранять статус F-1 в течение периода действия статуса временной защиты.
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