США продлили специальный статус для украинских беженцев до апреля 2025 года

Детали

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) объявило о продлении статуса временной защиты для Украины на 18 месяцев, с 20 октября 2023 года до 19 апреля 2025 года.

"В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению лиц. Кроме того, МВБ объявило об изменении статуса временной защиты для Украины по той же причине, что позволяет гражданам Украины (и лицам без гражданства, которые в последний раз обычно проживали в Украине), проживавшим в США по состоянию на 16 августа 2023 года, иметь право на получение временной защиты", - говорится в сообщении.

К этому объявлению прилагается Специальное уведомление об правовом упрощении для студентов, которые не являются иммигрантами по программе F-1, страной гражданства которых является Украина, согласно которому студенты могут получить разрешение на трудоустройство, работать увеличенное количество часов во время учебного процесса и уменьшить учебную нагрузку, продолжая при этом сохранять статус F-1 в течение периода действия статуса временной защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль продолжил социальную и медицинскую помощь беженцам из Украины