США подовжили спеціальний статус для українських біженців до квітня 2025 року

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Міністерство внутрішньої безпеки США (МВБ) оголосило про продовження статусу тимчасового захисту для України на 18 місяців, з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року.

"У зв'язку з триваючим збройним конфліктом та надзвичайними і тимчасовими умовами в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню осіб. Крім того, МВБ оголосило про зміну статусу тимчасового захисту для України з тієї ж причини, що дозволяє громадянам України (та особам без громадянства, які востаннє зазвичай проживали в Україні), які проживали в США станом на 16 серпня 2023 року, мати право на отримання тимчасового захисту", - йдеться в повідомленні.

До цього оголошення додається Спеціальне повідомлення про правове спрощення для студентів, які не є іммігрантами за програмою F-1, країною громадянства яких є Україна, згідно з яким студенти можуть отримати дозвіл на працевлаштування, працювати збільшену кількість годин під час навчального процесу та зменшити навчальне навантаження, продовжуючи при цьому зберігати статус F-1 протягом періоду дії статусу тимчасового захисту.

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