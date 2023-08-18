США подовжили спеціальний статус для українських біженців до квітня 2025 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Подовження статусу для українських біженців, про яке сьогодні повідомив уряд США, наразі дозволяє громадянам України, що прибули до Америки, подавати заяви на отримання статусу тимчасового захисту та дозволу на працевлаштування, передає УНН.
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Міністерство внутрішньої безпеки США (МВБ) оголосило про продовження статусу тимчасового захисту для України на 18 місяців, з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року.
"У зв'язку з триваючим збройним конфліктом та надзвичайними і тимчасовими умовами в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню осіб. Крім того, МВБ оголосило про зміну статусу тимчасового захисту для України з тієї ж причини, що дозволяє громадянам України (та особам без громадянства, які востаннє зазвичай проживали в Україні), які проживали в США станом на 16 серпня 2023 року, мати право на отримання тимчасового захисту", - йдеться в повідомленні.
До цього оголошення додається Спеціальне повідомлення про правове спрощення для студентів, які не є іммігрантами за програмою F-1, країною громадянства яких є Україна, згідно з яким студенти можуть отримати дозвіл на працевлаштування, працювати збільшену кількість годин під час навчального процесу та зменшити навчальне навантаження, продовжуючи при цьому зберігати статус F-1 протягом періоду дії статусу тимчасового захисту.
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